L’union Européenne s’est enfin accordée sur une nouvelle politique commune d’asile et de migration après 7 ans de désaccords et de négociations.Deux volets régissent cette réforme.Un examen accéléré aux frontières et un mécanisme de solidarité avec les pays en 1ere ligne des arrivées des migrants commel’Italie, la Grèce ou l’Espagne.