Acerta a mené une étude auprès de 75.000 employés chez près de 10.000 employeurs. Elle révèle qu’il y a près de 50% de flexi-jobistes en plus par rapport à l’année passée.Sans surprise, c’est toujours l’horeca qui est en tête avec une proportion Et si ce système de travail à temps partiel séduit les jeunes, il a également la cote chez les plus de 64 ans.