Hollywood peut respirer. Le syndicat des acteurs et les principaux studios sont tombés d’accord, au bout de 4 mois de grève et près de 6 milliards de dollars de perte. La convention, qui porte sur trois ans, comprend une hausse du salaire minimum, une prime pour les comédiens présents sur les plateformes de streaming et des garde-fous en matière d’intelligence artificielle. De l’aveu de tous, cette sortie de crise fera date.