Le Groupe Louis Delhaize se sépare de 84 magasins Match et Smatch.57 de ces magasins sont repris par Colruyt. Les 27 restants et le personnel du siège, 690 travailleurs en tout, sont eux menacés. Un plan de licenciement collectif a été enclenché pour le personnel du siège et des dépôts. L’inquiétude est à présent du côté des 7 magasins Cora détenus par le groupe,Tous déficitaires, ils ne survivent que grâce à l’injection de capital par la famille Bouriez, propriétaire du groupe