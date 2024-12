Reform, une start-up belge née en janvier 2024 génère près d’un million d’euros de chiffre d’affaires en moins d’u an. dès sa première année grâce à ses solutions IA, destinées aux banques. Sa technologie permet d’optimiser la détection des cas de blanchiment d’argent et de réduire les fausses alertes. Déjà présente dans 6 banques, elle s’étend en Europe et prépare une levée de fonds en 2025.