La FEB a organisé ce lundi son sommet “Innover ou stagner ?”. Plus de 600 experts ont débattu sur l’avenir de l’innovation en Belgique. Les investissements en R&D ont triplé en 10 ans, atteignant 13 milliards d’euros en 2021. Mais pour maintenir son avance et réussir les transitions verte et numérique, le pays doit renforcer ses collaborations, préserver ses avantages fiscaux et attirer les talents internationaux.