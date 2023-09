Statbel, l’office belge de statistique, a publié une étude sur le salaire des travailleurs belges. En moyenne, son salaire est de 3.886 euros brut par mois. On y apprend aussi que plus on étudie longtemps, plus on a de chances d’avoir un salaire élevé mais aussi que le salaire évolue avec l’âge. L’égalité salariale entre hommes et femmes se rapproche, mais pas dans toutes les catégories d’âge.