C’est désormais un code de conduite qui garantira aux indépendants et aux PME une protection contre les futures hausses du prix de l’énergie.Il a été signé ce lundi en présence des 7 fournisseurs d’énergie, dont Engie, Luminus et TotalEnergies qui ont accepté d’adhérer à ce code de conduite. Un protocole avait déjà été conclu avec les particuliers mais ça coinçait toujours au niveau des PME et des indépendants.