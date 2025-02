Payconiq devient Wero : découvrez ce qui change pour les utilisateurs et les entreprises

Payconiq, l’application de paiement mobile populaire en Belgique, fait peau neuve et devient Wero. Ce changement s’accompagne d’une série de nouvelles fonctionnalités et d’une stratégie plus ciblée pour répondre aux besoins d’un marché de plus en plus tourné vers les solutions de paiement numérique. Mais pourquoi cette évolution et que signifie-t-elle pour les utilisateurs et les commerçants belges ?

Le changement de nom : pourquoi Payconiq devient Wero ?

Payconiq, qui a déjà conquis de nombreux utilisateurs en Belgique, a décidé de se réinventer pour mieux s’adapter aux évolutions du marché. L’application a été rebaptisée Wero pour incarner son évolution en tant que plateforme de paiements numériques de nouvelle génération. Ce changement ne concerne pas uniquement le nom, mais aussi la façon dont Wero entend réinventer l’expérience de paiement mobile en simplifiant l’usage pour les consommateurs et en élargissant son champ d’action auprès des commerçants.

Impact sur les consommateurs et commerçants

Pour les consommateurs belges, Wero promet une expérience de paiement encore plus fluide et sécurisée. Le passage de Payconiq à Wero a été pensé pour simplifier l’usage des paiements mobiles, avec une interface plus intuitive et de nouvelles options de transfert d’argent et de paiement dans l’Europe entière.

L’année dernière, plus de 2,5 milliards de paiements électroniques ont été effectués avec Bancontact et Payconiq. C’est 4,5 % de plus qu’en 2023. Des transactions appelées à être toujours plus nombreuses. Indépendamment du changement de nom.