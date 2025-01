La Brafa 2025 ouvre ses portes à Brussels Expo. Pour sa 70me édition, la foire des antiquaires se veut encore plus éclectique. 130 exposants se sont donnés rendez-vous ici. Parmi eux 16 nouveaux, dont la galerie britannique Colnaghi. Présente à New York et à Madrid, elle commence aussi à se développer à Bruxelles. La Brafa lui permet de rencontrer des collectionneurs belges et étrangers.