La cybercriminalité a fortement augmenté ces dernières années et les entreprises en sont souvent les victimes. La question n’est pas si, mais quand votre organisation sera confrontée à une tentative de cyberattaque. Une meilleure protection est donc une nécessité. Et cela est possible avec relativement peu de moyens. Par exemple, en protégeant mieux vos informations confidentielles et en ajoutant une sécurité supplémentaire.