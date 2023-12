L’accord entre Engie et le gouvernement a été conclu. L’activité de Doel 4 et Tihange 3, les deux plus jeunes réacteurs nucléaires belges, a été prolongé. Mais comment le nucléaire est-il passé de grand méchant loup à potentiel sauveur dans le domaine de l’énergie ? Éléments de réponse dans ce reportage.