Nos transporteurs routiers sont les plus chers d’Europe

Nos transporteurs routiers perdent du terrain sur le marché international, c ‘est ce qui ressort des derniers chiffres du service fédéral pour le transport de fret en Allemagne, -6.3% de kilomètres parcourus sur les routes à péages allemands par nos chauffeurs tandis que la moyenne des autres nationalités a chuté de 3.6%. Ce qui désole le responsable de la Fédération belge des transporteurs routiers. Fini les heures de gloire du transport belge lorsque l’Europe était composée de 12 états membres. En 16 ans, notre activité de transport international a chuté de plus de 53 % alors que le réseau de routes à péages a augmenté de 39 000km. La raison est la concurence qui s’est fortement accrue au fil des années, mais également nos politiques nationales. Selon une étude, le chauffeur belge est le plus cher de toute l’Europe. La FEBETRA plaide pour une diminituion des charges, le coût salarial représente 40 % du prix de revient d’un transport. Une mesure phare serait une diminution des charges sur les heures non productives, qui allégerait le cout entre 5% et 7%, et nous rendrait plus compétitif.