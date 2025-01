Le vieillissement de la population met les systèmes de santé sous pression. Mais l’intelligence artificielle peut offrir des solutions. L’entreprise anversoise Nobi joue un rôle de premier plan dans ce domaine. L’entreprise technologique fabrique des lampes intelligentes qui détectent et aident à prévenir les chutes. Cette innovation peut sauver des vies et permettre aux personnes âgées de vivre de manière autonome plus longtemps.