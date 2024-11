À l’entame de la COP29 en Azerbaïdjan, la Belgique est loin d’être en tête de peloton en matière de neutralité carbone. Les combustibles fossiles représentent encore environ 70% de la consommation finale d’énergie. Pour espérer atteindre les objectifs de 2030 et de 2050, il faut aller plus loin et plus vite.