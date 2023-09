Philippe Hustin cultive des pommes et des poires dans la province de Liège. Comme ses confrères il a bouclé une année 2022 très difficile. Plusieurs producteurs ont décidé de faire front sous une appellation unique « pommes et poires de Wallonie ». Une façon d’afficher l’origine des fruits dans les magasins et d’attirer l’attention d’une clientèle à la recherche de produits locaux, bio ou conventionnels.