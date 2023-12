Les ministres des Finances de l’UE voudraient s’accorder sur les nouvelles règles budgétaires avant la fin de cette année. Il reste encore deux obstacles : la France et l’Allemagne. La France voudrait plus de flexibilité, l’Allemagne moins. Un enjeu de taille pour la Belgique, l’un des plus mauvais élèves européens en matière de budget avec une dette qui dépasse les 27 milliards d’euros, soit près de 5% de son PIB.