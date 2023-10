Augmenter le taux d’emploi, accroître l’attractivité et accélérer la décarbonation, voilà les trois objectifs de Liège Cap 2030. La feuille de route mise au point par le GRE avec les acteurs économiques privés et publics fixe les priorités de la Métropole liégeoise pour les années à venir. Liège, Verviers, Huy et Waremme doivent se développer à travers une dizaine d’écosystèmes considérés comme structurants.