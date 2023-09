De plus en plus, le secteur des ressources humaines utilise l’IA afin d’optimiser le travail de recrutement. Cela fait près de 10 ans que plusieurs sociétés belges développent des outils d’intelligence artificielle pour le recrutement. Mais l’arrivée de Chat GPT a changé la donne et accélère le mouvement. Les possibilités se multiplient. Les défis également.