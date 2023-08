L’IA et les ressources humaines

L’intelligence artificielle est sur toutes les lèvres et présente dans la plupart des secteurs, ou presque, avec ses partisans et ses détracteurs, mais en ce qui concerne le monde du travail, et plus particulièrement la gestion du personnel, quel est son impact? Le group Manpower, spécialisé dans les ressources humaines, a mené une enquête auprès de 510 employeurs.Seuls 18% des entreprises sondées n’ont pas encopre considéré son usage pour le recrutement, 7% se disent contre. Pourtant, les applications de l’intelligence artificelle sont multiples et qui plus est, son utilisation facile et peu onéreuse.Un élément majeur qui ressort de cette étude est le fait que les entreprises voient d’un bon oeil l’intégration de l ‘intellgience artificielle dans leur travail. Plus de 50% estiment qu’elle aura un impact positif sur la formation des employés, l’amélioration des compétences, le onboarding et l’intégrationd des nouveaux employés.