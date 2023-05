C’est une bonne nouvelle pour la zone euro, la Commission européenne a revu à la hausse ses prévisions économiques, et ce dans un contexte mondial difficile. Alors qu’elle s’attendait à une croissance de 0.9%, elle a été revue à 1.1% en 2023, dont 1.2% en Belgique. Et pour cause, les craintes d’une récession au premier trimestre de cette année ne se sont pas vérifiées.