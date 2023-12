Les investissements dans les fintechs belges en chute libre

Les start-ups belges actives dans la finance ont déjà connu des périodes plus radieuses. Seuls 48 millions d ‘euros ont été levés par ces « fintechs » sur les neuf premiers mois de l’année, soit 5 fois moins qu’en 2022, où le montant était de 255 millions sur la même période. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette déconvenue.Car s’il y a un bien un secteur qui arrive à garder la tête hors de l’eau en Europe, c ‘est la fintech. Ce domaine qui allie finance et technologie est celui qui capte le plus de levées de fonds : plus de 16 milliards en 2022 et 13 milliards en 2023. Pourtant, ces montants diminuent en Belgique, à un point tel que nore pays se retrouve en dernière position du top 10 européen en termes d’investissements.