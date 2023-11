Une entreprise qui respecte davantage la parité homme/femme au sein de son effectif est plus rentable de 7% par rapport à celles où les disparités sont les plus grandes. Cela sort d’une étude de Blackrock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, réalisée auprès de 1.500 entreprises à travers 23 pays. Mais comment expliquer cela ?