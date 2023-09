En visite pour quatre jours à l’occasion du Dialogue économique et commercial entre la Chine et l’Union européenne, Valdis Dombrovskis, le commissaire européen au Commerce n’a pas mâché ses mots vis-à-vis de la Chine. Un environnement commercial plus politisé, un accès inégal aux marchés, un flou au niveau des règlementations mais surtout une marché chinois de plus en plus ouvert désavantage fortement l’Union européenne.