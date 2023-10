Le nouveau Code des sociétés et des associations n’est pas vraiment nouveau. Il est entré en vigueur le 1er mai 2019, mais il est aujourd’hui sous les feux d’actualité en raison d’une date butoir. Cette date est le 1er janvier 2024 et elle oblige les entreprises et les ASBL à mettre leurs statuts en conformité, sous peine de s’exposer à de lourdes conséquences. Or, 290.000 entreprises belges ne sont toujours pas en ordre, à deux mois de l’échéance. Mais que risquent-elles vraiment?