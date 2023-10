Selon les chiffres de Febelfin, les Belges sont toujours plus nombreux à déplacer leur épargne et à changer de banque. Pour l’économiste Bertrand Candelon, les épargnants recherchent de meilleures opportunités financières, liées à des taux d’intérêt plus attractifs. Cette mobilité bancaire pousse les institutions traditionnelles à devenir plus concurrentielles face à l’émergence d’une concurrence de services bancaires numériques toujours plus compétitifs pour les clients.