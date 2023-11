L’éolien offshore n’échappe pas à la crise

En 2030, l’île Princesse Elisabeth devrait être opérationnelle. Installée à 45 km de la côte, ce sera la 1ere ile énergétique au monde. Elle servira à centraliser l’électricité produite par des parcs éoliens en mer et de l’envoyer ensuite vers la terre ferme. Si le gouvernement se félicite de cette première, Sa construction nécessitera finalement 1 milliards d’euros de plus que prévu. Le secteur de l’éolien offshore est en crise et des mesures doivent être prises pour arriver aux objectif de décarbonation d’ici 2050.