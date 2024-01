La mer rouge et le Yémen continuent d’être le théatre de conflits armés entre les grandes puissances comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni et les rebelles houtis. Des rebelles supportés par l’Iran, selon la diplomatie américaine, qui ne cessent d’attaquer des navires sur ce grand axe de navigation, près de 15 % du commerce maritime mondial transite par la mer Rouge.Un conflit qui pourrait avoir une incidence sur le prix de l’énergie et nos propres factures.