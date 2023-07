Le train beaucoup plus cher que l’avion!

Vous l’aurez certainement remarqué, mais lorsque vous voulez réserver des vacances et vous déplacer, un élément saute aux yeux, c’est la différence des prix entre les billets d’avions et des trains. Greenpeace, preuve à l’appui, fait état de cette situation disproportionnée dans un rapport sorti ce jeudi. L’ONG a examiné 112 trajets en Europe en comparant les prix deux transports. Parfois le train peut même être 30x plus cher. L’ONG dénonce cette situation et cible surtout les compagnies aériennes low costs qui proposent notamment des vols avec escale, moins chers pour le consommateur, mais qui polluent plus. En moyenne, l’avion pollue 100x plus que le train pour le même trajet mais avec un prix qui anéantie toute concurence, c’est ce transport qui est privilégié. Et son usage n’a cessé d’augmenter, de 2009 à 2019 les émissions de gaz à effet de serre de l’aviation ont augmenté d’un tiers, alors qu’il est demandé à tous les autres modes de transport de faire des efforts. Il faut agir et vite, car nous subissons déjà les conséquences du réchauffement climatique avec les températures extrêmes sur tout le continent.