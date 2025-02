Le maire de Kiev dit sa déception de voir les Américains et les Russes tenter de négocier la fin de la guerre en Ukraine, sans les Ukrainiens et sans les Européens. A Bruxelles, Vitali Klitschko a rencontré le ministre belge de la Défense et des représentants de l’Union européenne. Des Européens qu’il appelle à l’unité.