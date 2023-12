Le livre est un objet culturel et un produit économique

Simon Casterman est le directeur délégué des éditions Casterman. Fondée en 1777, la maison est un des plus vieux éditeurs francophones actifs en Belgique. Elle est aujourd’hui une filiale du français Gallimard. Durant la période Covid, les livres étaient les seuls biens culturels disponibles. 2020 et 2021 ont donc été de bonnes années commerciales. A présent, les coûts augmentent plus vite que le prix des livres. La situation que traverse Casterman est plus ou moins la même chez les autres éditeurs francophones de Belgique. L’association des éditeurs appellent à une vraie politique du livre, du livre pas seulement comme objet culturel mais aussi comme produit économique.