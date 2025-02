Le gouvernement modifie les règles fiscales pour les sociétés de management. À partir de 2026, le salaire minimum pour bénéficier d’un impôt réduit passe à 50.000 euros, avec 80% en salaire et 20% en avantages. Les dividendes seront aussi soumis à un taux unique de 15% et les contrôles fiscaux seront plus souples pour les nouveaux entrepreneurs.