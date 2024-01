D’après Ores et Resa, les 2 principaux distributeurs d’énergie en Wallonie,Il faudra 5 milliards et demi d’euros pour moderniser le réseau de distribution électrique wallon.Une somme colossale qui sera, de facto, répercutée sur nos factures.Une mauvaise nouvelle quand on sait que les prix de distribution de l’électricité en Belgique font partie des plus élevés d’Europe.