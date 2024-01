Des scientifiques de l’Institut de technologie de Géorgie, aux États-Unis, ont réussi à fabriquer le premier semi-conducteur fonctionnel à partir de graphène. Jusqu’à présent, les puces sont principalement composées de silicium,mais cela pourrait bientôt changer. Selon les chercheurs, les puces en graphène pourraient ouvrir la voie à des appareils électroniques plus petits, plus rapides et plus efficaces.