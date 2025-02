L’AI Act est entré en vigueur ce dimanche 2 février. Les entreprises et PME devront former leurs employés à l’intelligence artificielle et cesser d’utiliser des systèmes d’IA à risque, sous peine de sanctions pouvant atteindre 35 millions d’euros. La seconde phase, en août 2026, imposera des règles strictes de transparence et de sécurité aux fournisseurs d’IA.