Le gouvernement wallon veut créer une nouvelle filière industrielle, une filière consacrée aux batteries. Il s’agit de produire des batteries en Wallonie et de pouvoir les recycler pour répondre à la demande croissante de la population et des entreprises. L’électrification de l’économie s’intensifie. Il faudra pouvoir stocker de plus en plus d’énergie.