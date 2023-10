En Belgique, 36% de la population vit seule. Sur le marché immobilier, la hausse des prix, accentuée par la pandémie, rend l’achat plus difficile pour les « célibataires ». Les taux d’intérêt actuels nécessitent plus de temps pour amortir un bien. La location et la colocation deviennent des options prisées par de nouveaux publics.