La taxe instaurée à Knokke sur les secondes résidences est jugée illégale par la Cour d’Appel de Gand. Une bonne nouvelle à priori pour les propriétaires de biens immobiliers à la côte. Test-Achats et d’autres associations tentent en effet d’obtenir l’annulation de cet impôt local instaurer à Knokke mais aussi à La Panne et à Coxyde. Pas simple, la propriétaire qui a obtenu gain de cause a dû courir les tribunaux.