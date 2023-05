La Chine et la Russie n’ont jamais été aussi proches.Les 1er ministres russes et chinois se sont rencontrés ce mercredi à Pékin.à la clé : la signature d’une série d’accords sur les infrastructures, le commerce et l’agriculture dont la Russie voudrait fortement augmenter les exportations vers la Chine.Un rapprochement qui aura des conséquences sur l’économie européenne.