Plus puissante, embarquant de nouveaux composants, la PS5 pro promet aux joueurs une meilleure fluidité de jeu et des graphismes toujours plus détaillés. Lancée en 2020, la PS5 arrive doucement en fin de cycle. Alors pour séduire ses clients les plus exigeants, Sony a ajouté une version Premium à son offre. Facturée 800 euros, soit 300 euros de plus que la version de base.