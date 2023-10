Une cinquantaine de grands patrons industriels européens présentent leur vision 2024-2029. Parmi eux deux représentants belges, la CEO de Solvay et le CEO d’Umicore. A l’adresse des dirigeants européens, ils dressent le tableau d’une Europe qui a manqué le virage numérique, une économie en décrochage par rapport à la Chine et aux Etats-Unis. Un message trop alarmiste, estime le CEO du CEPS. D’après le think tank européen, tout dépend des critères pris en compte.