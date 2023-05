La loterie nationale et l’Université de Mons créent, ensemble, une chaire académique consacrée à l’addiction au jeu, une première en belgique ! Son nom: « Un jeu sûr et responsable ». Son but : mener des recherches pour comprendre les facteurs d’addiction au jeu, étudier le profil des joueurs et surtout les mécanismes qui les amènent à prendre des risques.