La Loterie Nationale enregistre des recettes record et 63 nouveaux millionnaires en 2024

Soixante-trois Belges sont devenus millionnaires l’année dernière grâce à la Loterie Nationale, qui a distribué plus d’un milliard d’euros aux gagnants. L’année dernière, la Loterie Nationale a enregistré un chiffre d’affaires record de plus d’un milliard et demi d’euros. C’est beaucoup, mais toujours 20 fois moins que sur le marché privé des jeux de hasard. La Loterie Nationale opte donc pour un modèle de croissance à long terme.