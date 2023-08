La FSMA met en garde contre les pratiques financières frauduleuses

La FSMA, l’autorité des services et marchés financiers, a mis en garde ce lundi 28 août contre des activités financières frauduleuses. Dans son communiqué, elle mentionne trois sociétés, mais sur l’année, elle en dénonce plus de 300. Plusieurs types de fraudes existent, mais celles-ci agissent via téléphone et ont une pratique dite de « boiler room ». Ce type de fraudes n’est pas récent. Par contre, leur professionnalisation et diversification s’améliorent au fil des années. Le discours se veut rassurant et donne confiance aux consommateurs. La FSMA a d’ailleurs publié une liste qui reprend tous les sites qui sont fictifs. En 2022, près de 300 sites web de la sorte ont été fermés. D’autres types d’escroqueries existent et en ce qui concerne les plateformes de trading frauduleuses, qui sont les plus récurrentes, depuis 2019, le total des pertes déclarées par des victimes belges flirte avec les 80 millions d’euros.