D’après une étude de la FEB, les jeunes et les entreprises ne sont plus vraiment sur la même longueur d’onde…Seuls 16% des jeunes considèrent le salaire comme plus important que le contenu du travail, contrairement à ce que pensent la plupart des employeurs.Plus préoccupant, un peu moins de la moitié des élèves de l’enseignement secondaire considère que l’école ne prépare pas suffisamment au marché du travail.