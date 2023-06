La Cour des comptes européenne met à mal les ambitions climatiques de l’Union européenne

Allons nous atteindre les objectifs de nos ambitions climatiques et énergétiques pour 2030 en Europe, difficilement, selon un rapport de la Cour des comptes européenne. Ceux pour 2020 ont été atteints, probablement pour des raisons externes, telles que la crise sanitaire de 2020 ou la crise financière de 2009. Cet audit a voulu savoir si l’objectif de baisser de 55% les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 était réalisable, et ils ont trouvé peu d’indications en ce sens. Il y a un gros manque d’investissements ainsi que de transparence de la part des États membres, ce qui complique âprement la tâche. Des 1000 milliards par an d’investissements préconisés pour l’Union européenne, nous sommes à 87 milliards.