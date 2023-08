Vers 16h ce jeudi 24 août, jour du lancement, plus de 700 millions d’euros ont déjà été souscrits via l’Agence de la dette pour le bon d’État à un an. En parallèle, certains médias dénoncent un cartel de banques, qui auraient passé un accord pour ne pas proposer de produits concurrents pendant la durée de l’émission du bon d’État. Le ministre, Febelfin et l’agence de la dette démentent.