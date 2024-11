L’UCM, l’UNIZO et l’ITAA avaient soulevé de nombreuses inquiétudes au sujet du texte de loi devant transposer la directive européenne CSRD. Les petites entreprises et les indépendants risquaient de se retrouver sous une charge administrative coûteuse. La Commission les a entendus et à amender son texte pour mieux protéger les PME.