Nomics est une start-up wallonne de la région de Liège. Sa spécialité : le dépistage de l’apnée du sommeil. Un dispositif plus léger et moins cher que la polysomnographie en hoptal ou chez son médecin. Et on peut l’utiliser chez soi. Nomics vient de lever 3,5 millions d’euros afin d’améliorer sa technologie et surtout de se développer à l’international.