La Belgique ouverte à la livraison de F16 à partir de 2025

La Belgique sera en mesure de fournir des F16 à l’Ukraine à partir de 2025. Pas avant. La ministre de La Défense ne veut pas affaiblir l’armée belge. La livraison de chasseurs à Kiev dépendra de l’arrivée des F35, les nouveaux avions de chasse commandés par l’armée belge. Ce qui est plus concret en revanche c’est la proposition belge de renforcer sa participation dans la coalition F16 en se chargeant de la maintenance des avions du groupe. Coalition qui réunit les pays disposés à former des pilotes et des techniciens ukrainiens et à fournir des avions de chasse.